У Миколаївському зоопарку просять містян приносити до закладу зібрані жолуді. Їх використовують як ліки при розладах травлення у копитних тварин та в якості смачної приманки.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

«В осінню пору, особливо коли погода ще дозволяє гуляти парками та алеями міста, багато містян люблять збирати жолуді. Така розвага до вподоби як малечі, так і дорослим. Але жолуді — то не тільки цікава гра, хто збере більше. Виявляється, це ще й чудові корисні смаколики для багатьох копитних тварин зоопарку. Їх використовують як ліки при розладах травлення у тварин, а також в якості смачної стимулюючої приманки, коли треба, наприклад, перегнати тварину з одного вольєра в інший», — розповіли співробітники Миколаївського зоопарку.

Там зазначили, що цьогоріч урожай жолудів в зоопарку невеликий, і власних запасів не вистачить тваринам на зиму.

«Тому ми звертаємось до всіх небайдужих миколаївців, дорослих і дітей: якщо під час прогулянки у дворі, в парку ви зібрали хоч трохи жолудів, ви можете принести їх до зоопарку», — додали в зоопарку.

Смаколики для тварин можна залишити у контролерів зоопарку.

Нагадаємо, Миколаївський зоопарк 17 жовтня передав на перетримку Біопарку Одеси молодого верблюда Заурбека.