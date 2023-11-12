Розвідники бригади «Азов» виявила дороговартісний ворожий оптико-електронний комплекс спостереження «Іронія-М», встановлений на териконі шахти «Привільнянська», що біля Лисичанська.
Відео опублікували в Телеграм-каналі бригади НГУ «Азов».
Вартість такого комплексу становить біля 50 000 доларів, він був встановлений задля цілодобового спостереження за українськими військовослубовцями.
В результаті вдалої атаки FPV-дронами військові знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.
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Розвідники бригади «Азов» виявила дороговартісний ворожий оптико-електронний комплекс спостереження «Іронія-М», встановлений на териконі шахти «Привільнянська», що біля Лисичанська.
Відео опублікували в Телеграм-каналі бригади НГУ «Азов».
Вартість такого комплексу становить біля 50 000 доларів, він був встановлений задля цілодобового спостереження за українськими військовослубовцями.
В результаті вдалої атаки FPV-дронами військові знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.