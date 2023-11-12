Розвідники бригади «‎Азов»‎ виявила дороговартісний ворожий оптико-електронний комплекс спостереження «‎Іронія-М»‎, встановлений на териконі шахти «‎Привільнянська»‎, що біля Лисичанська.

Відео опублікували в Телеграм-каналі бригади НГУ «‎Азов»‎.

Вартість такого комплексу становить біля 50 000 доларів, він був встановлений задля цілодобового спостереження за українськими військовослубовцями.

В результаті вдалої атаки FPV-дронами військові знищили комплекс і позбавили ворога можливості збирати інформацію про переміщення, техніку та особовий склад Сил оборони України.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області внаслідок вибуху в штабі окупантів 11 листопада знищені російські офіцери.