Зеленський нагородив командира «Азову» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Командир бригади «Азов» Денис Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами захисників України. Зокрема, командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», полковник Денис Прокопенко «Редіс», отримав орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

Також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені десятеро бійців Нацгвардії: Ігор Бензерук, Денис Борцов, Станіслав Зобнєв, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олійник, Василь Савицький, Володимир Стрюков, Антон Хвостик і Богдан Цимбал.

Крім того, кілька десятків воїнів НГУ, Нацполіції та Держприкордонслужби отримали ордени «За мужність» усіх трьох ступенів (переважно посмертно), а також медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

Нагадаємо, 8 липня, в Україну повернулися з Туреччини командири батальйону «Азов», миколаївських морпіхів та Нацгвардії.

Вони були звільнені з полону росіян у вересні 2022 року під час великого обміну. Тоді 200 українських військових обміняли на колишнього депутата від ОПЗЖ та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. А п'ять командирів-захисників Маріуполя обміняли на 55 російських військових.

