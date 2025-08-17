Вже 47 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський нагородив командира «Азову» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

Командир бригади «Азов» Денис ПрокопенкоКомандир бригади «Азов» Денис Прокопенко

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами захисників України. Зокрема, командир 1-го корпусу Національної гвардії України «Азов», полковник Денис Прокопенко «Редіс», отримав орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Про це йдеться у відповідному указі президента.

Також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджені десятеро бійців Нацгвардії: Ігор Бензерук, Денис Борцов, Станіслав Зобнєв, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олійник, Василь Савицький, Володимир Стрюков, Антон Хвостик і Богдан Цимбал.

Крім того, кілька десятків воїнів НГУ, Нацполіції та Держприкордонслужби отримали ордени «За мужність» усіх трьох ступенів (переважно посмертно), а також медалі «За військову службу Україні», «Захиснику Вітчизни» та «За врятоване життя».

Нагадаємо, 8 липня, в Україну повернулися з Туреччини командири батальйону «Азов», миколаївських морпіхів та Нацгвардії.

Вони були звільнені з полону росіян у вересні 2022 року під час великого обміну. Тоді 200 українських військових обміняли на колишнього депутата від ОПЗЖ та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. А п'ять командирів-захисників Маріуполя обміняли на 55 російських військових.

Раніше повідомлялося, що восени 2024 року уродженця Кривого Озера на Миколаївщині, підполковника Сергія Агатія, учасника боїв на Курщині нагородили Орденом Богдана Хмельницького III ступеня за мужність та самовіддану службу.

