  • понеділок

    17 листопада, 2025

  • 13.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 листопада , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 13.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві відзначили юну переможницю міжнародної виставки винаходів у Хорватії INOVA 2025

У Миколаєві відзначили переможницю міжнародної виставки винаходів у Хорватії INOVA 2025. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відзначили переможницю міжнародної виставки винаходів у Хорватії INOVA 2025. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві подякою та сертифікатом міського голови нагородили переможницю міжнародної виставки винаходів INOVA 25 у Хорватії Ірину Ушкац.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Міжнародне шоу винаходів INOVA 2025, пройшло у місті Загребі (Хорватія). INOVA — це одна з найстаріших інноваційних виставок у світі, яку проводять щорічно починаючи з 1971 року. У цей раз свої проєкти презентували учасники з 25 країн. Україну представляли 15 школярів, і всі вони вибороли золоті медалі. Про це зазначили в Малій академії наук.

Серед них була і школярка Миколаївського ліцею №38 «Миколаївський колегіум» імені В.Д. Чайки Ірина Ушкац. Вона презентувала дослідження, присвячене впливу розливів рослинної олії на природні водойми та розробці ефективних методів їх очищення.

У Миколаєві відзначили переможницю міжнародної виставки винаходів у Хорватії INOVA 2025. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відзначили переможницю міжнародної виставки винаходів у Хорватії INOVA 2025. Фото: Миколаївська міська рада

Дівчина зазначає, що планує пов’язати майбутнє з наукою — мріє працювати вірусологом або генним інженером.

— Через 10 років я бачу себе в лабораторії, в білому халаті, де я працюватиму з пробірками. Тому секрет простий — треба розвиватися в різних напрямках і займатися різними речами, поки не знайдете те, що вам насправді подобається, — розповіла вона.

За свої досягнення школярка отримала Почесну подяку міського голови та сертифікат на 15 тисяч гривень. Також відзнаку отримали й її батьки.

У Миколаєві відзначили переможницю міжнародної виставки винаходів у Хорватії INOVA 2025. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відзначили переможницю міжнародної виставки винаходів у Хорватії INOVA 2025. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Вознесенську оновлять проєкт ремонту їдальні ліцею №10, щоб отримати держфінансування.

Останні новини про: Освіта

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму
У Вознесенську оновлять проєкт ремонту їдальні ліцею №10, щоб отримати держфінансування
На заміну вікон і дверей школи №17 у Миколаєві потрібно ₴743 тис. — міська влада шукає донора
Реклама

Читайте також:

новини

Мер Первомайська, якого підозрюють у недостовірному декларуванні ₴5,3 млн, представив громаду на міжнародній конференції з відбудови у Варшаві

Аліса Мелік-Адамян
новини

Лісівники оголосили тендери на майже ₴25 млн для засіву 979 га льоном і соняшником на Миколаївщині

Аліна Квітко
новини

У Південноукраїнську планують відремонтувати три ліфти: витратять понад ₴1,8 млн

Анна Гакман
новини

«Дні світла»: фотовиставку про визволення Херсона представили на Миколаївщині

Даріна Мельничук
новини

«Знали про треш, який відбувався, і нічого не робили», — директор НАБУ заявив, що усім силовикам були відомі схеми в енергетиці

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

На заміну вікон і дверей школи №17 у Миколаєві потрібно ₴743 тис. — міська влада шукає донора
У Вознесенську оновлять проєкт ремонту їдальні ліцею №10, щоб отримати держфінансування
У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

ПОЛІТИКА

У Миколаївській облраді тестують придбану систему голосування з ідентифікацією кожного депутата

КУЛЬТУРА

«Дні світла»: фотовиставку про визволення Херсона представили на Миколаївщині

4 години тому

«Ми їхали на жигулі, дрон погнався за нами». Як розслідують ворожі FPV-удари по цивільним на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні