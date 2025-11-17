У Миколаєві відзначили юну переможницю міжнародної виставки винаходів у Хорватії INOVA 2025

У Миколаєві відзначили переможницю міжнародної виставки винаходів у Хорватії INOVA 2025. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві подякою та сертифікатом міського голови нагородили переможницю міжнародної виставки винаходів INOVA 25 у Хорватії Ірину Ушкац.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Міжнародне шоу винаходів INOVA 2025, пройшло у місті Загребі (Хорватія). INOVA — це одна з найстаріших інноваційних виставок у світі, яку проводять щорічно починаючи з 1971 року. У цей раз свої проєкти презентували учасники з 25 країн. Україну представляли 15 школярів, і всі вони вибороли золоті медалі. Про це зазначили в Малій академії наук.

Серед них була і школярка Миколаївського ліцею №38 «Миколаївський колегіум» імені В.Д. Чайки Ірина Ушкац. Вона презентувала дослідження, присвячене впливу розливів рослинної олії на природні водойми та розробці ефективних методів їх очищення.



Дівчина зазначає, що планує пов’язати майбутнє з наукою — мріє працювати вірусологом або генним інженером.

— Через 10 років я бачу себе в лабораторії, в білому халаті, де я працюватиму з пробірками. Тому секрет простий — треба розвиватися в різних напрямках і займатися різними речами, поки не знайдете те, що вам насправді подобається, — розповіла вона.

За свої досягнення школярка отримала Почесну подяку міського голови та сертифікат на 15 тисяч гривень. Також відзнаку отримали й її батьки.



