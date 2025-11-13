У Вознесенську оновлять проєкт ремонту їдальні ліцею №10, щоб отримати держфінансування

Одна із їділень у навчальному закладі Миколаєва. Фото для ілюстрації: «МикВісті»

У Вознесенську планують скоригувати проєкт капітального ремонту харчоблока та обідньої зали ліцею №10, щоб заклад зміг отримати державне співфінансування.

Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань Вознесенської міської ради, повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, що минулого року у Вознесенську вже виділяли 2,1 мільйона гривень на ремонт харчоблока та обідньої зали у ліцеї №10. Також з державного бюджету мали направити 8 мільйонів 384 тисячі. Однак, як пояснила керівниця управління освіти Світлана Кисільова, проєкт ремонту харчоблока не відповідав вимогам до організації дитячого харчування через недостатню площу.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публична оферта.

Водночас у ліцеї є підвальні приміщення, які можна переобладнати під потреби їдальні. Для цього, за словами Світлани Кисільової, необхідно внести зміни до проєктно-кошторисної документації. На коригування потрібно 284 тисячі гривень.

«Ми не пройшли відбір на державну субвенцію у зв’язку з тим, що недостатня кількість метрів самої їдальні. Тому, щоб реалізувати все, що пов’язане з ХАССП і забезпечити вимоги по організації харчування, необхідно використати підвальні приміщення. Тому треба відкоригувати проєктно-кошторисну документацію. І за рахунок підвальних приміщень додаються метражі, там будуть якісь підсобні приміщення, комори», — зазначила Світлана Кисільова.

Вона додала, що після оновлення проєкту громада планує повторно подати заявку на отримання державної субвенції для проведення ремонту.

Члени комісії підтримали проєкт рішення про виділення додаткових коштів на проєктну документацію та рекомендували на розгляд сесії.

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

У червні 2025 року виконком перерозподілив кошти на ремонт харчоблоків на ліцей №3 — 6,4 мільйона гривень та гімназії №52 — 7,2 мільйона гривень.

Після цього вже в липні виконком міськради перерозподілив 13 мільйонів гривень на реконструкцію харчоблоків у школах Миколаєва. Згідно з рішенням: