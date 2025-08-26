Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

  вівторок

    26 серпня, 2025

  26 серпня , 2025 вівторок

Волонтерку та доцента з Миколаївщини відзначили державними нагородами

Володимир Зеленський вручає нагороду Неллі Яровенко. Фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський вручає нагороду Неллі Яровенко. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський з нагоди Дня Незалежності відзначив державними нагородами громадян України. Серед відзначених, і волонтерка та доцент з Миколаївщини. 

Про це йдеться у відповідному документі на сайті Офісу президента. 

Орден княгині Ольги ІІ ступеня отримала голова громадської організації «Оберіг Миколаївщини», радниця голови ОВА Неллі Яровенко.

Звання «Заслужений працівник освіти України» присвоєно доценту кафедри Миколаївського національного аграрного університету Андрію Зінченку.

Раніше повідомлялось, що головний тренер баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв отримав звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

