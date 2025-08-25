Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Тренер «Ніко-Баскет» Берестнєв отримав почесне звання від Президента

Головний тренер команди «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв. Фото: «МикВісті»Головний тренер команди «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв. Фото: «МикВісті»

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами громадян України з нагоди Дня Незалежності. Серед нагороджених, і головний тренер баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв.

Про це йдеться у відповідному документі на сайті Офісу президента. 

Указом Президента України йому присвоєно звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».

«Звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України присвоєно Валентину Берестнєву, тренерові Центру олімпійської підготовки з баскетболу та командних ігрових видів спорту», — повідомляється в указі.

Скриншот з сайту ОПСкриншот з сайту ОП

У Миколаївській міській раді привітали тренера з відзнакою. 

«Вітаємо Валентина Борисовича із заслуженим званням, дякуємо за плідну багаторічну роботу, підтримку і розбудову миколаївського баскетболу!», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» готується до старту сезону у Суперлізі.

Миколаївський веслувальник і боєць «Азову» розповів, як спорт допоміг вистояти на фронті
Історичне золото: миколаївська гімнастка Перемета стала чемпіонкою світу у складі збірної України
Спорт під обстрілами: як війна змінила спортивне життя Миколаєва
