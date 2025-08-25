Тренер «Ніко-Баскет» Берестнєв отримав почесне звання від Президента
Світлана Іванченко
16:54, 25 серпня, 2025
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами громадян України з нагоди Дня Незалежності. Серед нагороджених, і головний тренер баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв.
Про це йдеться у відповідному документі на сайті Офісу президента.
Указом Президента України йому присвоєно звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».
«Звання заслуженого працівника фізичної культури і спорту України присвоєно Валентину Берестнєву, тренерові Центру олімпійської підготовки з баскетболу та командних ігрових видів спорту», — повідомляється в указі.
У Миколаївській міській раді привітали тренера з відзнакою.
«Вітаємо Валентина Борисовича із заслуженим званням, дякуємо за плідну багаторічну роботу, підтримку і розбудову миколаївського баскетболу!», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що миколаївський баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» готується до старту сезону у Суперлізі.
