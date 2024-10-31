За бездоганну службу: підполковника з Миколаївщини нагородили Орденом Богдана Хмельницького

Уродженця Кривого Озера на Миколаївщині, підполковника Сергія Агатія, учасника боїв на Курщині нагородили Орденом Богдана Хмельницького III ступеня за мужність та самовіддану службу.

Історію військового розповіли у Миколаївському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Сергій Агатій, який з 2023 року служить у новоствореній 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді, з серпня 2024 року бере участь у боях у Курській області РФ, де керує евакуаційними групами.

Під час одного з останніх завдань підполковник Агатій особисто очолив евакуацію, попри обстріли артилерії та атаки FPV-дронів, і забезпечив успішне вивезення дев'яти поранених військових, тіл п'яти загиблих побратимів, а також 21 одиниці озброєння та техніки без втрат серед особового складу.

«За бездоганну службу, проявлену доблесть і честь, Сергія Агатія відповідно до Указу Президента України від 16 вересня 2024 року нагороджено Орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Невдовзі цю державну нагороду йому вручив Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський», — йдеться в повідомленні.

Підполковник Сергій Агатій. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП Підполковник Сергій Агатій. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

Військова кар'єра підполковника Агатія почалася після закінчення школи в Кривому Озері та Академії Сухопутних військ у Львові. З початком агресії Росії у 2014 році він долучився до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади та брав участь у бойових діях на сході України.

Нагадаємо, з нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя України артилериста миколаївських морпіхів молодшого сержанта Петра Федорчука. Також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагородили миколаївського морпіха Руслана Руденка.