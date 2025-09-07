Ексмеру Херсона Миколаєнку присвоїли звання «Почесний громадянин Херсонської міської територіальної громади»

Володимир Миколаєнко. Фото зі сторінки очільника Херсонської МВА Ярослава Шанька

Ексмеру Херсона Володимиру Миколаєнку надали звання «Почесний громадянин Херсонської міської територіальної громади»

Відповідне розпорядження підписав керівник Херсонської МВА Роман Шанько.

У документі зазначено, що звання надано «за багаторічну діяльність на користь громади, патріотизм, мужність, незламну позицію під час російської агресії, стійкість переконань та підтримку територіальної оборони Херсона».

Викрадення ексмера Володимира Миколаєнка

Реклама

Володимира Миколаєнка викрали 18 квітня 2022 року. У липні стало відомо, що він відмовився співпрацювати з колаборантом Кирилом Стремоусовим.

Зазначимо, що Володимир Миколаєнко з 2014 до 2020 року був міським головою Херсона. Тоді він протистояв силам, які мають «проросійське коріння». А його помічницею в цьому була відома херсонська активістка Катерина Гандзюк, вона працювала радницею міського голови.

3 травня його показали у сюжеті в пропагандистському сюжеті на російському телеканалі. Російський журналіст намагався змусити Миколаєнка визнати головнокомандувача УПА Романа Шухевича нацистом.

Згодом 24 серпня під час обміну полоненими 146 на 146 Україна повернула з російсько полону колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка. Його могли обміняти і раніше. Однак у травні стало відомо, що він відмовився від обміну на користь іншого тяжкохворого бранця.

Нещодавно політик розповів про своє перебування у полоні.