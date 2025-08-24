Повернувся після трьох років полону: з неволі звільнили ексмера Херсона Миколаєнка

російського полону звільнили ексмера Херсона Володимира Миколаєнка. Фото: ОП

Під час обміну полоненими 146 на 146 Україна повернула з російсько полону колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка.

Про це повідомили джерела в Офісі президента та підтвердили його рідні, пише МОСТ.

У 2022 році він навіть відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого. Відтоді його більше не включали до списків на звільнення.

Реклама

Викрадення ексмера Володимира Миколаєнка

Володимира Миколаєнка викрали 18 квітня 2022 року. У липні стало відомо, що він відмовився співпрацювати з колаборантом Кирилом Стремоусовим.

Зазначимо, що Володимир Миколаєнко з 2014 до 2020 року був міським головою Херсона. Тоді він протистояв силам, які мають «проросійське коріння». А його помічницею в цьому була відома херсонська активістка Катерина Гандзюк, вона працювала радницею міського голови.

3 травня його показали в пропагандистському сюжеті на російському телеканалі. Російський журналіст намагався змусити Миколаєнка визнати головнокомандувача УПА Романа Шухевича нацистом.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 по 2020 рік. Фото: most.ks.ua

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 по 2020 рік. Він був активним учасником місцевого Євромайдану та виступав проти проросійських провокацій у місті.