Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    24 серпня, 2025

  • 16.9°
    Помірний дощ

    Миколаїв

  • 24 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 16.9° Помірний дощ

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Повернувся після трьох років полону: з неволі звільнили ексмера Херсона Миколаєнка

російського полону звільнили ексмера Херсона Володимира Миколаєнка. Фото: ОПросійського полону звільнили ексмера Херсона Володимира Миколаєнка. Фото: ОП

Під час обміну полоненими 146 на 146 Україна повернула з російсько полону колишнього мера Херсона Володимира Миколаєнка.

Про це повідомили джерела в Офісі президента та підтвердили його рідні, пише МОСТ.

У 2022 році він навіть відмовився від обміну на користь тяжкохворого полоненого. Відтоді його більше не включали до списків на звільнення.

Реклама

Викрадення ексмера Володимира Миколаєнка

Володимира Миколаєнка викрали 18 квітня 2022 року. У липні стало відомо, що він відмовився співпрацювати з колаборантом Кирилом Стремоусовим.

Зазначимо, що Володимир Миколаєнко з 2014 до 2020 року був міським головою Херсона. Тоді він протистояв силам, які мають «проросійське коріння». А його помічницею в цьому була відома херсонська активістка Катерина Гандзюк, вона працювала радницею міського голови.

3 травня його показали в пропагандистському сюжеті на російському телеканалі. Російський журналіст намагався змусити Миколаєнка визнати головнокомандувача УПА Романа Шухевича нацистом.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 по 2020 рік. Фото: most.ks.uaВолодимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 по 2020 рік. Фото: most.ks.ua

Володимир Миколаєнко очолював Херсон із 2014 по 2020 рік. Він був активним учасником місцевого Євромайдану та виступав проти проросійських провокацій у місті.

Останні новини про: Війна в Україні

Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі, — Зеленський
Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною
Обмін полоненими у День Незалежності: повернулися військові та цивільні
Реклама

Читайте також:

новини

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Марія Хаміцевич
новини

«З'їхати з тротуару ще можна, а от заїхати — ні»: у Миколаєві жителі просять зробити доступним пішохідний перехід

Світлана Іванченко
новини

«Очі дитини — ніколи не брешуть», — правозахисниця заявила, що у Будинку дитини в Миколаєві переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

Світлана Іванченко
новини

Що таке «добрий» стан «Казки» після інспекції віцемера: всюди пташиний послід, «зелені» водойми через застій, занедбані будівлі

Ірина Олехнович
новини

Рада обмежила доступ до реєстру нерухомості: як голосували нардепи від Миколаївщини

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Обмін полоненими у День Незалежності: повернулися військові та цивільні
Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною
Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, щоб жити в безпеці та мирі, — Зеленський

Обмін полоненими у День Незалежності: повернулися військові та цивільні

«Сьогодні основні події на лінії фронту», — очільник культури Миколаєва про 4-річну відсутність великих святкувань у місті

Лавров заявив, що Росія не вимагає від України визнати російську мову державною

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 48 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay