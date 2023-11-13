В місті Снігурівка на Миколаївщині хочуть відбудувати один з навчальних закладів, по якому було нанесено ракетний удар. Наразі триває етап проектування.

Про це розповів очільник Снігурівської МВА Іван Кухта, повідомляють «НикВести».

Як відомо, обстріл громади стався на Великодню ніч 16 квітня. Тоді внаслідок ворожої атаки в селі Павлівка на Снігурівщині загинули двоє підлітків. У самій Снігурівці тієї ночі було пошкоджено три навчальні заклади, лікарню, будинок культури та житлові будинки.

Над відновленням школи влада працюватиме разом з донорами та з залученням державних коштів, каже очільник громади.

— Заклад частково зруйнований. Ця частина проектується. Але, на жаль, все відбувається не так швидко. На проектування необхідний час. Проте робота в процесі, вона триває, думаю, що найближчим часом, можливо, за місяць ми отримаємо проект, і нам вдасться відновити заклад, — розповів Іван Кухта.

Як відомо, станом на листопад в деокупованій Снігурівській громаді проживає близько 14 тисяч людей. Однак, в самому місті близько 7 тисяч.

Нагадаємо, 10 листопада 2022 року Збройні Сили України звільнили Снігурівку від російських окупантів. Про те, як місцеві жили під контролем РФ і чиїми силами громада була звільнена, читайте в статті «НикВести».