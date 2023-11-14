Миколаївське комунальне підприємство ДЄЗ «Пілот» планує до кінця року витратити 7,3 мільйонів гривень на технічне обслуговування установок з доочистки питної води.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

За 7 мільйонів 323 тисячі 686 гривень підрядник має провести 216 дезінфекцій накопичувальних баків, 68 дезінфекцій установок з доочистки води, 204 санітарних обробки систем водоочищення та стільки ж робіт з технічного обслуговування установок.

Також мова йде про 267 хімічних промивань мембранного елемента та заміну 267 зворотньоосматичних мембранних модулів різних моделей. Зазначимо, що у тендерній документації не вказано загальну кількість установок та їхні адреси.

Всі роботи мають виконати до 31 грудня 2023 року. Наразі учасники надають свої пропозиції, Переможця ДЄЗ «Пілот» обере на торгах 21 листопада.

Нагадаємо, що на обслуговування, утримання та ремонти систем очищення води у Миколаєві, завдяки яким містяни набирають питну воду, у 2023 році планують направити з бюджету 37,6 мільйона гривень.

Ініціатором і розробником програми є департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Якщо її приймуть, він буде і основним виконавцем. Також серед співвиконавців:

ОКП «Миколаївоблтеплоенерго»;

Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «ДЄЗ «Пілот»;

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Також повідомлялося, що в Департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради розраховують, що вже у листопаді облтеплоенерго зможе отримати компенсацію за програмою «Доступна вода».