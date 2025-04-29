Лікарні Миколаївщини отримали дві мобільні водоочисні станції від міжнародних благодійників

Лікарні Миколаївщини отримали нові мобільні водоочисні станції. Фото: Миколаївська ОВА

Медичні заклади Миколаєва отримали від благодійників дві мобільні водоочисні установки ReH₂O. Вони можуть щодня забезпечувати чистою питною водою до 30 тисяч людей.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації

Зазначається, що станції розраховані на роботу щонайменше 15 років. Окрім пацієнтів лікарень, воду зможуть отримувати і мешканці прилеглих районів.

Лікарні Миколаївщини отримали нові мобільні водоочисні станції. Фото: Миколаївська ОВА Лікарні Миколаївщини отримали нові мобільні водоочисні станції. Фото: Миколаївська ОВА

Мобільні водоочисні станції надали благодійники. Проєкт реалізується організацією «Rebuild Our Ukraine» за підтримки міжнародних організацій, зокрема BlueCheck Ukraine, Renew Democracy Initiative та Конгресу українців Канади. Загалом в Україні на кошти благодійників встановлено 12 таких станцій, шість із них працюють у Миколаївській області: у Єланці, Коблевому, Очакові, Галицинівці та дві у Миколаєві.

Нагадаємо, що у Миколаївській області зʼявилися дві водоочисні станції з Іспанії, які були передані Благодійним фондом Віктора Лещинського.