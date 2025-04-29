  • вівторок

    29 квітня, 2025

  • 13.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 29 квітня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 13.6° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Лікарні Миколаївщини отримали дві мобільні водоочисні станції від міжнародних благодійників

Лікарні Миколаївщини отримали нові мобільні водоочисні станції. Фото: Миколаївська ОВАЛікарні Миколаївщини отримали нові мобільні водоочисні станції. Фото: Миколаївська ОВА

Медичні заклади Миколаєва отримали від благодійників дві мобільні водоочисні установки ReH₂O. Вони можуть щодня забезпечувати чистою питною водою до 30 тисяч людей.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації

Зазначається, що станції розраховані на роботу щонайменше 15 років. Окрім пацієнтів лікарень, воду зможуть отримувати і мешканці прилеглих районів.

Лікарні Миколаївщини отримали нові мобільні водоочисні станції. Фото: Миколаївська ОВАЛікарні Миколаївщини отримали нові мобільні водоочисні станції. Фото: Миколаївська ОВА
Лікарні Миколаївщини отримали нові мобільні водоочисні станції. Фото: Миколаївська ОВАЛікарні Миколаївщини отримали нові мобільні водоочисні станції. Фото: Миколаївська ОВА

Мобільні водоочисні станції надали благодійники. Проєкт реалізується організацією «Rebuild Our Ukraine» за підтримки міжнародних організацій, зокрема BlueCheck Ukraine, Renew Democracy Initiative та Конгресу українців Канади. Загалом в Україні на кошти благодійників встановлено 12 таких станцій, шість із них працюють у Миколаївській області: у Єланці, Коблевому, Очакові, Галицинівці та дві у Миколаєві.

Нагадаємо, що у Миколаївській області зʼявилися дві водоочисні станції з Іспанії, які були передані Благодійним фондом Віктора Лещинського.

Останні новини про: благодійники

Благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство» не переказуватиме зібрані гроші на рахунки лікарні
Благодійників підозрюють у махінаціях: незаконно завезли в Україну понад 700 автомобілів
Благодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві
Реклама

Читайте також:

новини

Депутат «Пропозиції» не дозволив «пакетно» погодити пляж раднику Кіма: Рішення провалили

Аліна Квітко
новини

«Не повертайте традиції «Партії регіонів», — Кісельова звинуватила Сєнкевича та Фалька у монополізації влади

Юлія Бойченко
новини

Ільюк закликав дотримуватися традицій Партії регіонів, голосуючи за землю пакетами: «Це була моя ідея, керівника фракції тієї партії»

Катерина Середа
новини

«Коштів не вистачає»: керуюча компанія у Миколаєві відповіла, чому не ремонтує аварійні під’їзди

Світлана Іванченко
новини

Міська рада передумала дозволяти Кісельовій вивчати земельні питання та повернула їх на сесію

Аліна Квітко

Останні новини про: благодійники

Благодійники передали генератор для дитячого садка у Миколаєві
Благодійників підозрюють у махінаціях: незаконно завезли в Україну понад 700 автомобілів
Благодійний фонд «Охматдит — здорове дитинство» не переказуватиме зібрані гроші на рахунки лікарні

Ільюк закликав дотримуватися традицій Партії регіонів, голосуючи за землю пакетами: «Це була моя ідея, керівника фракції тієї партії»

Міська рада передумала дозволяти Кісельовій вивчати земельні питання та повернула їх на сесію

8 годин тому

Миколаївські веслувальники вибороли 29 медалей та місця в збірній України

Головне сьогодні