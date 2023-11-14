Місцеве населення на тимчасово окупованих територіях немає доступу до ліків.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

«Окупанти не забезпечують цивільне населення на ТОТ медичними послугами. Тим часом як цивільні лікарні переорієнтовують на роботу військових шпиталів, в аптеках фіксується дефіцит ліків», — зазначили в центрі.

Вони зауважили, що більшість препаратів віддають саме на потреби російських військових. В той час, коли цивільне населення немає доступу до достатньої кількості медичних препаратів.

«Кожен з вас може повернути гідне життя у ваш регіон, інформуючи Сили оборони про пересування та розміщення ворога», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що окупанти знищують українську літературу на ТОТ та завозять у бібліотеки російські книги.