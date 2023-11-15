Ірина Фаріон

У ректораті університету «Львівська політехніка» вважають, що наразі немає підстав для звільнення з посади викладачки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон.

Про це студентам сказала проректорка зі стратегічного розвитку університету «Львівська політехніка» Лілія Жук, повідомляє «Суспільне Львів».

— Зараз створена робоча група, яка має проаналізувати, вивчити моральні і етичні аспекти ситуації і дати свій висновок. Є чітко визначені підстави для того, щоб усунути від обов’язків чи розірвати строковий трудовий договір. Зараз таких підстав нема, — зазначила вона.

У свою чергу, проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак вважає, що рішення про звільнення має бути ретельно виваженим, «оскільки це є доля викладача».

4 листопада в ефірі програми «Рандеву з Яніною Соколовою» філологиня Ірина Фаріон розкритикувала російськомовних військових ЗСУ. Вона сказала, що не може назвати їх українцями та назвала «москворотими биками, що ганьблять ЗСУ».

14 листопада львівські студенти вийшли на мітинг з вимогою звільнити професорку Ірину Фаріон.

Фото: Суспільне Львів

Із собою учасники протесту принесли плакати «Фаріон — геть», «Ірина Фаріон ганьбить Україну».

Серед учасників мітингу — студенти НУ «Львівська політехніка», ЛНУ Івана Франка, коледжу індустрії моди КНУКіМ та інші.

— Ми вийшли на цей протест, щоб домогтися звільнення Ірини Фаріон з університету. Тому що мій батько військовий і я хвилююся за нього постійно. Коли викладач мого інституту каже такі огидні речі, про це не можна мовчати. Є предмети, які вона викладає у мене, — сказала студентка НУ «Львівська політехніка» Софія.

Нагадаємо, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи скандали, які протягом останніх днів поширювались в медіа навколо мовного питання, наголосив, що такі дискусії є шкідливими. Він повідомив, що за 10 місяців 2023 року на адресу Секретаріату уповноваженого не надійшло жодної скарги щодо порушення Закону про державну мову в Збройних Силах України.