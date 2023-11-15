У Миколаєві топонімічна комісія пропонує перейменувати ряд вулиць в мікрорайонах Матвіївка, Варварівка та Велика Корениха.

Про це повідомив у Facebook голова топонімічної комісії Олександр Тригуб.

Він зазначив, що протоколом комісії №4 запропоновано:

Перейменувати у Великій Коренисі

Вулицю Садова на вулицю Балківська

Вулицю Клубна на вулицю Марії Приймаченко

Вулицю Ізмаїльська на вулицю Дністровська

Провулок Ізмаїльський на провулок Дністровський

Перейменувати у Варварівці

Вулицю Адмірала Макарова на вулицю Яхтова

Вулицю Кутузова на вулицю Дмитра Олійника

Вулицю Суворова на вулицю Зебека

Провулок Суворова на провулок Зебека

Вулицю Олександра Матросова на вулицю Михайла Козлова

Перейменувати у Матвіївці

Вулицю Маршала Чуйкова на вулицю Романа Климова

Провулок Котельникова на вулицю на провулок Дмитра Щербініна

Вулицю Конева на вулицю Ернеста Хортєва

Вулицю Дунаєвського на вулицю Скорика

Вулицю Бузька на вулицю Південнобузька

Вулицю Колгоспна на вулицю Фермерська

Вулицю Сибірська на вулицю Волинська

Вулицю Грибоєдова на вулицю Козака Мамая

Провулок Онезького на провулок Синевірський

Вулицю Курчатова на вулицю Благодійна

Вулиця Тиміряхєва на вулицю Природна

Провулок Тимірязєва на провулок Природний

Також запропоновано у Корабельному районі змінити назву провулку Дунайської флотилії на провулок Дунайський.

Нагадаємо, що 12 жовтня в Миколаєві топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.

25 жовтня топонімічна комісія запропонувала нові варіанти для перейменування ще 23 вулиць у рамках процесу деколонізації.

Як відомо, у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.

Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.

Також нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.

Раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.

У вересні депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».