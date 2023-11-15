У Миколаєві топонімічна комісія пропонує перейменувати ряд вулиць в мікрорайонах Матвіївка, Варварівка та Велика Корениха.
Про це повідомив у Facebook голова топонімічної комісії Олександр Тригуб.
Він зазначив, що протоколом комісії №4 запропоновано:
Перейменувати у Великій Коренисі
Перейменувати у Варварівці
Перейменувати у Матвіївці
Також запропоновано у Корабельному районі змінити назву провулку Дунайської флотилії на провулок Дунайський.
Нагадаємо, що 12 жовтня в Миколаєві топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.
25 жовтня топонімічна комісія запропонувала нові варіанти для перейменування ще 23 вулиць у рамках процесу деколонізації.
Як відомо, у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.
Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.
Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.
Також нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.
Раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.
У вересні депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».
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У Миколаєві топонімічна комісія пропонує перейменувати ряд вулиць в мікрорайонах Матвіївка, Варварівка та Велика Корениха.
Про це повідомив у Facebook голова топонімічної комісії Олександр Тригуб.
Він зазначив, що протоколом комісії №4 запропоновано:
Перейменувати у Великій Коренисі
Перейменувати у Варварівці
Перейменувати у Матвіївці
Також запропоновано у Корабельному районі змінити назву провулку Дунайської флотилії на провулок Дунайський.
Нагадаємо, що 12 жовтня в Миколаєві топонімічна комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації.
25 жовтня топонімічна комісія запропонувала нові варіанти для перейменування ще 23 вулиць у рамках процесу деколонізації.
Як відомо, у квітні Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів — влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.
Також депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.
Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте станом на сьогодні її склад потребує оновлення.
Однак у серпні стало відомо, що топонімічна комісія досі не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради доведеться оновлювати склад комісії.
Також нагадаємо, що генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.
Раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.
У вересні депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням».