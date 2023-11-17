Малий та середній бізнес відновлює свою роботу у Первомайській громаді Миколаївської області. Однак великі підприємства досі не працюють.

Про це у коментарі «НикВести» повідомив очільник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай.

— Бізнес, на жаль, повертається дуже мілкими темпами. Малий і середній бізнес повернулись частково, а крупні компанії, такі як цукровий завод і агрохолдинги, поки не планують повертатися тому що усі підприємства, гаражі розбиті. Сказати, що бізнес стовідсотково не повертається я не можу. Малі приватні підприємці — будівельні магазини, перукарні, продуктові магазини — працюють фактично по всій громаді. А от великі підприємства, на жаль, поки на стадії замороження, — розповів Максим Коровай.

Через таку ситуацію з бізнесом у громаді місцевий бюджет недоотримує третину коштів довоєнних показників, пояснив очільник селищної військової адміністрації.

— Наслідки — це низький дохід у бюджет від цих підприємств. До війни цукровий завод давав, наприклад, третину бюджету, то на сьогоднішній день вважайте, що третину бюджету ми втратили, — сказав він.

Нагадаємо, що більша частина бізнесу Коблівської громади, що на Миколаївщині, призупинила свою роботу на час війни. Через це недовиконання сільського бюджету складає більше 30%.