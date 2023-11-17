На тимчасово окупованому півострові Крим партизанський рух «АТЕШ» провів розвідувальні дії на території однієї із частин Чорноморського флоту РФ.

Про це йдеться у пості Telegram-каналу «АТЕШ».

Зазначається, що один із агентів успішно провів розвідувальні дії на території однієї із частин Феодосії де встановив координати казарм, штабу та складів з боєприпасами.

«Поки чергова зміна спала в недозволений час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів із БК, казарм та штабу ВЧ 80393», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що партизанський рух «АТЕШ» зафіксував перекидання російськими військовими чергової партії військової техніки з тимчасово окупованого Криму в бік Херсонської області.