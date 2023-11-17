У Радсадівській громаді місцеві жителі за півроку волонтерської роботи сплели два гектари маскувальних сіток.

Про це у Facebook повідомила Олена Редколес.

Вона зазначила, що місцеві жінки та дівчата об’єдналися у прагненні допомогти українським захисникам.

«Похвалюся роботами нашої команди. За півроку праці ми сплели 2 гектари сіток! Об'єднані однією метою — зберегти життя наших Воїнів, їх техніку та зброю, натхненно продовжуємо працювати! Мої любимі бджілки — заплітальниці, я вам щиро дякую, низько вклоняюся! Ви найвмотивованіші, найщиріші, найвеселіші і найхазяйновитиші дівчата нашого ОТГ», — додала Олена Редколес.

Нагадаємо, що у Врадіївській громаді Миколаївської області 1 червня 2023 року презентували маскувальну сітку вагою 100 кілограмів. Волонтери, які виготовляли сітку, отримали подяку від Командування Повітряних сил України.