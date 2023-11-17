Одна з цілей Збройних сил України на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку — відтіснити ворога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Силами оборони України проводяться диверсійні, рейдові та розвідувальні дії на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку.

«Виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів. Здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії тощо, з метою їх подальшого знищення відповідними засобами ураження. Тривають важкі бої», — зазначили в Генштабі.

Зазначається, що одна з головних цілей цієї роботи — відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів.

«Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона — тим краще», — йдеться в повідомленні.

Генштаб ЗСУ додав, що українські військові завдають значних втрат ворожим силам, знищують техніку та особовий склад. Попри достатньо серйозну лінію укріплень та потужний опір ворога, як додає Генштаб, вдалося провести «декілька вдалих та успішних дій».

«Ворог намагається вибити українських воїнів із займаних позицій, через що має великі втрати. Зокрема, майже щодня загарбники здійснюють від 4 до 10 таких спроб. Як наслідок, в результаті значних втрат ворог вимушений перекидати підрозділи з інших напрямків», — повідомив Генштаб.

Також президент Володимир Зеленський оприлюднив фото українських захисників, зроблені на лівому березі Херсонської області.

«Лівобережжя Херсонщини. Наші воїни. Дякую за вашу силу, за рух уперед! Слава кожному й кожній, хто повертає Україні свободу та справедливість», — написав він.

Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.