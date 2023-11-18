Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві.

Про це йдеться у відповідній публікації підприємства у Facebook.

У повідомленні йдеться, що «Миколаївська ТЕЦ» наразі триває процес подачі теплоносія до житлових будинків. Повністю теплопостачання подадуть найближчими днями.

«Наші бригади разом з міською владою цілодобово працюють над усуненням проблем, що виникли! Наразі теплопостачання подається до 50% споруд. Повністю теплопостачання буде відновлено найближчими днями!», - говориться в повідомленні.

Крім того в ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» також пояснили, чому в деяких будинках досі холодні батареї. Причина цього не завжди в теплопостачальнику, оскільки ОКП подає теплоносій до житлового будинку, а налагодження якісного опалення в квартирах споживачів, підключення та налагодження систем теплоспоживання — відповідальність балансоутримувача.

Центральний район

Подачу теплоносія забезпечено до всіх споживачів, якщо опалення немає – варто звертатися до балансоутримувача житлового будинку.

Що стосується адрес:

Проспект Героїв України, 105 – через ремонт внутрішньобудинкової системи опалення подачу тепла відтерміновано орієнтовно на 2 тижні.

Проспект Героїв України, 101, 103 – через витік на внутрішньобудинковій системі в будинку №101 дахова котельня зупинилась, сьогодні фахівці ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» будуть виконувати роботи, щоб відновити теплопостачання.

Вул. Мала Морська, 11 – порив на внутрішньобудинковій мережі.

Вул. Чкалова, 213, 213а, 215 - порив на внутрішньобудинковій мережі.

Корабельний район

Теплоносій подано до всіх житлових будинків, тож у разі відсутності теплопостачання звертайтеся до свого ЖЕКу, ОСББ, керуючої компанії.

Заводський район

Забезпечено подачу теплоносія до всіх житлових будинків, окрім:

Через порив на внутрішньобудинковій мережі в будинку №3 по вул. Обсерваторна відсутнє теплопостачання в споживачів за адресами: вул. Обсерваторна, 1 (корпус 1,2,3,4,5,), вул. Обсерваторна, 2, 3, вул. Адм. Макарова 2, 8, вул. Шевченка, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 16, вул. Потьомкінська, 5. Теплопостачання буде поновлено орієнтовно вже сьогодні.

Найближчими днями буде забезпечено теплом мешканців за адресами: вул. Бузника, 16, 18, 14, 12, 10, пр. Центральний, 5. Фахівці нашого підприємства проводять ремонтні роботи.

У мкрн Ліски через роботи балансоутримувачів на внутрішньобудинкових мережах наразі ще без тепла мешканці: вул. Ген. Карпенка, 45, 47, 29, 55, вул. Крилова, 1, 3, 5, 3а, 5а, 6, 8/1, 50, 50а, 52, 54, вул. Курортна 9, 11, 13, 15, вул. Біла, 59, 63.

Інгульський район

Теплоносій підприємством подано до всіх житлових будинків, але відомо, що наразі за адресами: пр. Миру, 68, 70, 72 немає тепла, балансоутримувач запускатиме їх у понеділок; вул. Космонавтів,73а – роботи на внутрішньобудинковій мережі; вул. Вінграновського, 41, вул. Нагірна, 89, вул. Херсонське шосе, 30, 32, 38, 40, 46 – вже сьогодні будуть з теплом.

«З приводу холодних стояків та батарей потрібно звертатися до керуючої компанії, ЖЕКу, ОСББ. Вони мають видалити повітря із системи, за необхідністю – перезапустити окремі стояки», — нагадали в «Миколаївоблтеплоенерго».

Нагадаємо, що в вересні в миколаївській ТЕЦ повідомляли, що на 92% готова до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.