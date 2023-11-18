Три українки — Софія Терещенко, Анастасія Феськова та Анастасія Демченко — отримали Міжнародну дитячу премію миру за розробку мобільного застосунку для допомоги дітям-біженцям. Представники України виграли цю премію вперше.

Про це повідомили в міжнародній організації із захисту прав дітей Kids Rights.

Українські підлітки здобули перемогу серед 140 номінантів із 35 країн світу. Премію дівчатам вручив лауреат Нобелівської премії миру 2015 року Уїд Бушамауї. Вони також отримали статуетку Нкосі, грант на навчання і проєктний фонд у 100 тисяч євро.

— Дивовижна ініціатива молодих українських лауреатів Міжнародної дитячої премії миру забезпечує суттєву потребу, але вона також викриває незручну проблему та закликає уряди захистити дітей-біженців у всьому світі, — сказав голова фонду Kids Rights Марк Дуллаерт.

Над розробкою мобільного застосунку дівчата спільно працювали ще у 2022 році. Однак після повномасштабного вторгнення росії вони змінили фокус свого проєкту, щоб допомогти дітям-біженцям. Так вони створили два мобільні застосунки, які можна завантажити в App Store.

Один із застосунків називається Refee. Він призначений для дітей віком від 4 до 11 років, допомагаючи їм знаходити потрібну інформацію, коли вони прибувають у нову країну.

Другий застосунок під назвою SVITY орієнтований на дітей віком від 16 років, які намагаються інтегруватися в новій країні. Він допомагає налагодити спілкування між дітьми-біженцями та дітьми з громад, які приймають їх.

Міжнародна дитяча премія миру — це ініціатива міжнародної організації із захисту прав дітей Kids Rights, яка відзначає видатні досягнення молоді, що бореться за права дітей у всьому світі.

Премію започаткували у 2005 році. Щороку її вручає лауреат Нобелівської премії миру. Серед попередніх переможців, зокрема, була і шведська екоактивістка Грета Тунберг.