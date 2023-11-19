Російські Telegram-канали почали ширити черговий фейк про війну – пропагандисти заявили, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нібито віддав наказ «готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою».

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Таку інформацію не публікував Генштаб ЗСУ, та й не міг, адже подібні теми – секретні. При цьому канал не наводить жодного джерела інформації, що вказує на те, що «новина» — вигадана», – наголосили журналісти проєкту «Без брехні».

Як пояснюють журналісти, у цьому фейку пропагандисти намагаються деморалізувати українців брехнею не лише про «майбутній наступ РФ, який може призвести до втрат українських територій», а й про «розбрат між Залужним і Зеленським».

Нагадаємо, що це не перший фейк, повʼязаний з Миколаєвом, який намагаються пошити російські пропагандисти. До цього вони писали, що СБУ і Нацполіція начебто готують провокацію із застосуванням біологічної зброї на Миколаївщині.

Також «НикВести» писали статтю «Як РФ дезінформує світ про ситуацію у Миколаєві».