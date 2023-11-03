Російські пропагандисти пишуть, що СБУ і Нацполіція начебто готують провокацію із застосуванням біологічної зброї на Миколаївщині. Сценарій атаки нібито відпрацьовували у Львові. За вигадками росіян, темою тренінгу українських правоохоронців було поширення пташиного грипу в Миколаївській області, щоб звинуватити в цьому росію.

Як вберегтися від маніпуляцій пропагандистів, пояснили аналітики фактчекінгового проєкту VoxCheck.

За вигадками пропагандистів, на тренінгу у Львові СБУ та Нацполіція готували провокації з застосуванням біологічної зброї, націленої на Миколаївську область. Про це заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Росії Ігор Кирилов.

Основною темою тренінгу, як пишуть пропагандисти, було нібито поширення пташиного грипу на Миколаївщині, щоб потім звинуватити в цьому Росію. Звісно ж, жодних доказів вони не наводять.

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Тренінг у Львові справді був, але розповідали на ньому про основи біологічного захисту та готовності до реагування на біозагрози, говорять аналітики VoxCheck, які розвінчують фейки стосовно медицини разом з проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я».

Навчання проходило з 21 серпня по 11 вересня у рамках проєкту «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я» від USAID. Українцям пояснювали принципи міжнародного розслідування біологічних інцидентів, розглядали кризову комунікацію, розповідали як протистояти дезінформації про біологічні випадки тощо. Проте на тренінгу не відпрацьовували жодних сценаріїв появи вірусу пташиного грипу — ні на Миколаївщині, ні в жодному іншому регіоні.

Тренерами заходу були міжнародні експерти з біобезпеки, зокрема і членкиня керівної ради з біобезпеки Великої Британії Філіппа Ленцос, про яку згадують росіяни в дописі. До тренінгу долучилися представники Міністерства охорони здоров’я України, Центру громадського здоров’я, ДСНС, Держприкордонслужби, обласних центрів контролю та профілактики хвороб. Підтверджень, що на зустрічах були працівники СБУ та Нацполіції, як пишуть пропагандисти, немає.

Спалахів пташиного грипу на Миколаївщині немає. Згідно з останніми звітами Центру громадського здоров’я, за перші 10 місяців 2023 року пташиний грип не поширювався серед людей та птахів в Україні. За останні 20 років ні українська сторона, ні ВООЗ не повідомляли про випадки зараження людей пташиним грипом в Україні. А серед птахів зараження грипом востаннє фіксували у 2021 році на Миколаївщині та Луганщині.

Джерела: Центр громадського здоров’я, Всесвітня організація охорони здоров’я

Росія не вперше звинувачує Україну в підготовці «біологічних провокацій». У жовтні 2022 року РФ навіть скликала Радбез ООН, де звинуватила Україну та США в недотриманні конвенції про заборону біологічної зброї. Хоча Білий Дім ще в березні 2022 року наголошував, що саме Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні, говорить керівниця VoxCheck Світлана Сліпченко.

— Пропагандисти РФ постійно створюють фейки про «біологічну зброю», якою нібито володіють українці. Цього разу вони обрали прифронтову Миколаївську область для того, аби налякати її жителів. Також росіяни намагаються виправдати напад на Україну: начебто вони прийшли когось «захищати». Насправді в цих історіях про «біозброю» немає нічого, окрім фантазії самих пропагандистів, — говорить Світлана Сліпченко.

Як вберегтися від російської пропаганди

1. Читати офіційні інформаційні ресурси. Наприклад, про медицину, сферу охорону здоров’я можна знайти на сайтах МОЗ або Нацслужби здоров’я. Про ситуацію в регіоні — на сторінках Миколаївської обласної військової адміністрації тощо.

2. Обирати ЗМІ з гарною репутацією. Перелік деяких з них є у «білому списку» Інституту масової інформації та на інтерактивній мапі Національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр».

3. Відмовитися від анонімних ресурсів, зокрема телеграм-каналів та Facebook-сторінок. Особливо, якщо вони публікують тексти, де багато емоційної лексики й немає фактів та посилань на першоджерела.

Нагадаємо, нещодавно російські пропагандисти розповсюджили фейк про нібито вбивство 22 жителів Снігурівки Миколаївської області членами «радикально-націоналістичної організації».