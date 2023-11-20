Дороги Миколаївщини посипають піщано-сольовою сумішшю через мороз та випадіння дощу і снігу.

Про це повідомили в держпідприємстві «Агенція місцевих доріг Миколаївської області».

«З 19 листопада по ранок 20 листопада 2023 року, у зв’язку з погіршенням погодніх умов у вигляді переходу температурного показника нижче 0 ℃, що супроводжувалось випаданням опадів у вигляді дощу та снігу, в південній та південно-східній частині Миколаївської області здійснювалися заходи із зимового утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення», — йдеться у повідомленні.

Для забезпечення руху місцевими автодорогами підрядною організацією виконувалися роботи з посипання дорожнього покриття піщано-сольовою сумішшю. До робіт було задіяно 8 одиниць спеціалізованого транспорту і використано 109 тонн реагенту.

Нагадаємо, у понеділок, 20 листопада, о 09:53 до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Н-11 «Дніпро — Миколаїв», що сталася поблизу села Добра Воля Новобузької територіальної громади Баштанського району.