Державне підприємство «Документ» відкрило в столиці Чеської Республіки новий центр «Паспортний сервіс», який зможе обслуговувати до 500 українців на день.

На церемонії відкриття 20 листопада побувала кореспондент Укрінформу.

У коментарі агентству директорка відокремленого підрозділу ДП «Документ» у ЧР Анастасія Кузмицька уточнила, що десять співробітників почали працювати в Чехії у березні 2023 року на мобільних комплексах — спеціально обладнаних автобусах, які працювали як пересувні станції.

На початку було шість станцій, які оформили з того часу документи понад 27 тисячам громадян. З жовтня штат сервісу був збільшений до 26 людей, і відтепер вони обслуговуватимуть громадян в обладнаному приміщенні з 13 вікнами прийому та чотирма вікнами видачі документів, зокрема паспортів і водійських прав.

Пропускна спроможність центру — до 500 людей на день.

Нагадаємо, українці зможуть онлайн замовляти обмін посвідчення водія з доставкою за межі країни.