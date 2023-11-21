Представлена Іраном нова модифікація ударного безпілотника Shahed-238 є складнішою для виявлення.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«От зараз вже зʼявилися новини, що Іран новий шахед випускає з реактивним двигуном, з різним радіолокаційним наведенням. Є різні варіанти. Цей шахед є дуже реактивним. Він пофарбований у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення. Не знаю, чи отримуватиме їх Росія, але досвід такий у цих держав є», — сказав Юрій Ігнат.

Він також звернув увагу на те, що Росія постійно змінює тактику застосування ударних БПЛА. Якщо раніше їх запускали у денний час, то згодом почали це робити саме у темну пору доби, аби ускладнити їх візуальне виявлення.

Водночас, речник Повітряних сил ЗСУ нагадав про те, що в Україні серійно виготовляють аналог великого іранського безпілотника Shahed-136.

«В Україні вже виготовляють зразки, які долітають до Москва-сіті. Хочеться їх мати більше. Хочеться, щоб ефективніше їх застосовували, щоб масово, щоб вони були стійкими для РЕБ, щоб вони могли летіти на тисячі кілометрів, щоб Росії завдавати таких же болючих ударів, як вона завдає нам», — зауважив Юрій Ігнат.

Також відповідаючи на запитання ведучого про те, коли ж ці безпілотники будуть активно застосовуватися, він сказав: «чому ви думаєте, що це не відбувається?».

«Повітряні сили не оголошують, тому що дрони зараз застосовують всі. У нас у Повітряних силах є засоби, які нам надали партнери, які ми використовуємо по окупованій території Криму, Донецької, Луганської та Херсонської областей», — підсумував речник.

Нагадаємо, що в Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура».