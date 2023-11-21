Росія накопичила суттєві запаси крилатих ракет, які, швидше за все, використає для повторної спроби знищити критичну інфраструктуру України взимку цього року.

Про це повідомило Міністерство оборони Британії із посиланням на дані розвідки, передає Укрінформ.

Зазначається, що РФ 18-19 листопада запустила близько 50 ударних БпЛА Shahed, переважно у бік Києва. Дрони запускали хвилями, йдеться у зведенні.

«Однією із цілей Росії, ймовірно, було погіршити протиповітряну оборону України, сформувати бойовий простір перед узгодженою зимовою кампанією ударів по енергетичній інфраструктурі України», — вважають аналітики розвідки.

Крім того, як зазначається у зведенні, РФ майже два місяці утримується від запусків крилатих ракет повітряного базування, що дозволяє країні-агресору накопичити суттєвий запас цього озброєння.

«Росія, швидше за все, застосує ці ракети, якщо повторить минулорічну спробу знищити критичну інфраструктуру України», — підсумували у розвідці Британії.

Нагадаємо, у жовтні Росія виготовила 115 високоточних ракет. Згідно з оцінками розвідки, всього наразі РФ накопичила близько 870 ракет.