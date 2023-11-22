Попри тиск, який чинять росіяни, на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) велика кількість охочих навчатися українською мовою. Загарбникам не вистачає підручників.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що у школах на ТОТ тимчасово дозволено отримувати уроки української мови, якщо є заява батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на батьків, кількість заяв щодо вивчення української більше, ніж очікували у Кремлі.
«Відтак в регіоні не вистачає підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої підручники української мови з розповідями про «братні народи» й виправдовуванням окупації. Проте кількість примірників завезли на ТОТ набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову», — зазначали в ЦНС.
Наразі окупаційна адміністрація поставила задача директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їх дитиною рідної мови.
Як повідомлялось раніше, росіяни вилучають українську літературу з бібліотек на тимчасово окупованих територіях та знищують її.
Попри тиск, який чинять росіяни, на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) велика кількість охочих навчатися українською мовою. Загарбникам не вистачає підручників.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
Зазначається, що у школах на ТОТ тимчасово дозволено отримувати уроки української мови, якщо є заява батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на батьків, кількість заяв щодо вивчення української більше, ніж очікували у Кремлі.
«Відтак в регіоні не вистачає підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої підручники української мови з розповідями про «братні народи» й виправдовуванням окупації. Проте кількість примірників завезли на ТОТ набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову», — зазначали в ЦНС.
Наразі окупаційна адміністрація поставила задача директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їх дитиною рідної мови.
Як повідомлялось раніше, росіяни вилучають українську літературу з бібліотек на тимчасово окупованих територіях та знищують її.