Попри тиск, який чинять росіяни, на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) велика кількість охочих навчатися українською мовою. Загарбникам не вистачає підручників.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що у школах на ТОТ тимчасово дозволено отримувати уроки української мови, якщо є заява батьків. Навіть попри тиск, який здійснюють на батьків, кількість заяв щодо вивчення української більше, ніж очікували у Кремлі.

«Відтак в регіоні не вистачає підручників, адже для таких уроків росіяни надрукували свої підручники української мови з розповідями про «братні народи» й виправдовуванням окупації. Проте кількість примірників завезли на ТОТ набагато менше, ніж охочих вчити рідну мову», — зазначали в ЦНС.

Наразі окупаційна адміністрація поставила задача директорам підконтрольних шкіл провести бесіди з батьками, аби ті відмовились від вивчення їх дитиною рідної мови.

Як повідомлялось раніше, росіяни вилучають українську літературу з бібліотек на тимчасово окупованих територіях та знищують її.