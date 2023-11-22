Північна Македонія завершила успішну підготовку першої групи українських військовослужбовців. Досі інформацію про навчання тримали в таємниці з міркувань безпеки.

Про це міністерка оборони Північної Македонії Славʼянка Петровська повідомила в інтервʼю національному телеканалу «Македонське телебачення», написала «Європейська правда».

За словами міністерки, навчання проводилися «на обʼєктах, що належать армії Республіки Північна Македонія, про що урядом було прийнято відповідне рішення».

Вона додала, що Північна Македонія, яка вступила до НАТО у 2020 році, продовжить підготовку українських військових протягом 2024 року і «доти, доки в цьому буде потреба».

Славʼянка Петровська не повідомила, яку саме підготовку пройшли солдати, або скільки солдатів пройшли чи пройдуть через цей процес.

Цей вишкіл робить Північну Македонію другою після Румунії балканською країною, яка запропонувала бази на своїй території для підготовки українських солдатів.

Нагадаємо, що у Британії пройшли навчання вже 30 тисяч військових ЗСУ.

Також Сенат Чехії продовжив дію мандату на військову підготовку українських солдатів до кінця 2024 року.