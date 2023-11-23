Чотирнадцять підлітків з дев’яти міст України зустрілися у Києві, щоб позмагатися у першому півфіналі гри з популяризації здорового харчування «Граїмо», створеної в рамках спільного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні та ініціативи з поліпшення культури харчування Cult Food шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Участь у грі взяв Іван Сушко із Вознесенська, повідомляють організатори гри.

У восьми конкурсах гри півфіналісти:

збирали тарілку здорового харчування;

досліджували вміст цукру у напоях;

відгадували назви корисних страв за емоджі;

дізнавалися з яких інгредієнтів складаються корисні страви.

Капітанами команд півфіналістів стали TikTok-блогерки Анна Гуменюк та Дар’я Ситнікова.

В результаті змагання перемогу та право зіграти у суперфіналі виборола команда «Морквинки». На другому місці команда «Перці», до якої увійшов хлопець з Миколаївщини.

Проєкт «Граїмо» стартував у середині липня та об’єднав понад 12 тисяч підлітків з 27 міст України. Мета проєкту — в ігровому форматі навчити молоде покоління (підлітків 10-17 років) основам здорового харчування. Молодь має можливість як відвідати гру особисто у молодіжному центрі свого міста, так і доєднатися до гри онлайн, зареєструвавшись у чат-боті. Щомісяця організатори визначають переможців гри, які отримують шанс приїхати у столицю та поборотися за право стати суперфіналістами.

— Я дуже хочу, щоб всі підлітки усвідомили, що здорове харчування — це не про дієти. Це завжди про вибір продуктів, збалансований раціон, розуміння, що таке здорова тарілка і як це в комплексі впливає на наш організм, — відзначив шеф-кухар Євген Клопотенко.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули 11 медалей на Кубку Одеської області зі змішаних єдиноборств.