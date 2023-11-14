10-11 листопада відбувся відкритий Кубок Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА.

Про це повідомило Управління у справах фізичної культири і спорту ММР.

Вихованці ДЮСШ з єдиноборств під керівництвом тренера Андрія Мавродієва здобули 11 медалей.

Кирило Сорочан — 1 місце;

Дмитро Демков — 1 місце;

Єгор Шершньов — 2 місце;

Владислав Сінюта — 2 місце;

Аміна Войденко — 2 місце;

Артем Гончарь — 2 місце;

Павло Єрмаков — 2 місце;

Артем Лосев — 3 місце;

Марат Боденчук — 3 місце;

Вікторія Балика — 3 місце;

Данило Іванов — 3 місце.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко, керуючий обороною Миколаєва в перші дні повномасштабного вторгнення, привітав учасників Міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств, який пройшов на підтримку Збройних Сил України.