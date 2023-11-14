10-11 листопада відбувся відкритий Кубок Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культири і спорту ММР.
Вихованці ДЮСШ з єдиноборств під керівництвом тренера Андрія Мавродієва здобули 11 медалей.
Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко, керуючий обороною Миколаєва в перші дні повномасштабного вторгнення, привітав учасників Міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств, який пройшов на підтримку Збройних Сил України.
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10-11 листопада відбувся відкритий Кубок Одеської області зі змішаних єдиноборств ММА.
Про це повідомило Управління у справах фізичної культири і спорту ММР.
Вихованці ДЮСШ з єдиноборств під керівництвом тренера Андрія Мавродієва здобули 11 медалей.
Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко, керуючий обороною Миколаєва в перші дні повномасштабного вторгнення, привітав учасників Міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств, який пройшов на підтримку Збройних Сил України.