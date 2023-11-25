У понеділок, 27 листопада, столичним школам рекомендували працювати у змішаному форматі через прогнозований снігопад.

Для учнів, які перебуватимуть у закладі загальної середньої освіти, буде організовано очний формат навчання, повідомила Київська міська держадміністрація.

Таке рішення ухвалили під час засідання Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть оффлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці — вирішуватимуть батьки», — зазначили у КМДА. Як відомо, дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Раніше повідомлялось, що у 14 навчальних закладах Миколаївської області провели оцінку якості освіти. Результати показали, що школярі мають прогалини у знаннях.