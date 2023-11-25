Кабінет Міністрів України спрощує видачу світлодіодних лампочок населенню. Їх зможуть отримати пенсіонери по п’ять штук на одну особу у відділеннях «Укрпошти».

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, було внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні.

Зокрема, чиновники запровадили додаткову можливість отримання пенсіонерами по 5 світлодіодних ламп на одну особу «безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку АТ «Укрпошта».

Для цього потрібно лише мати при собі пенсійне посвідчення.

Представник Кабміну в парламенті зазначив, що нововведення «дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України».

Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю на певний час надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.