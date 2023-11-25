Кабінет Міністрів України спрощує видачу світлодіодних лампочок населенню. Їх зможуть отримати пенсіонери по п’ять штук на одну особу у відділеннях «Укрпошти».
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, було внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні.
Зокрема, чиновники запровадили додаткову можливість отримання пенсіонерами по 5 світлодіодних ламп на одну особу «безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку АТ «Укрпошта».
Для цього потрібно лише мати при собі пенсійне посвідчення.
Представник Кабміну в парламенті зазначив, що нововведення «дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України».
Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю на певний час надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.
Кабінет Міністрів України спрощує видачу світлодіодних лампочок населенню. Їх зможуть отримати пенсіонери по п’ять штук на одну особу у відділеннях «Укрпошти».
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його словами, було внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні.
Зокрема, чиновники запровадили додаткову можливість отримання пенсіонерами по 5 світлодіодних ламп на одну особу «безпосередньо у відділеннях поштового зв’язку АТ «Укрпошта».
Для цього потрібно лише мати при собі пенсійне посвідчення.
Представник Кабміну в парламенті зазначив, що нововведення «дасть змогу пришвидшити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень на енергосистему України».
Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю на певний час надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.