Національний банк увів в обіг нову пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року — Драконом. Її вирішили присвятити Збройним силам України.

Про це повідомили в Telegram Національного банку України.

Номінал монети становитиме 5 гривень. Її випустять тиражем у 80 тисяч штук, зазначили в НБУ.

«Для нас 2024-й — це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності наших воїнів, які зустрінуть його на фронті, захищаючи Україну. Тому нова пам'ятна монета «Рік Дракона» міститиме також шеврон Збройних сил України як символ відваги та сили наших захисників», — йдеться в повідомленні Нацбанку.

Так, на реверсі в центрі зображено стилізований символ східного календаря 2024 року — дракон. Праворуч на драконі розмістили шеврон Збройних сил України.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, а в центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона.

Монету «Рік Дракона» ввели в обіг від сьогодні, 24 листопада 2023 року.

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