У Миколаївського окружному адміністративному суді збір суддів 24 листопада обрав голову суду.

Про це йдеться у пресслужбі суду.

Головою було обрано суддю Володимира Біоносенка строком на три роки (рішення від 24.11.2023 року № 4).

Його заступником став Віталія Брагаря (рішення від 24.11.2023 року № 5).

Нагадаємо, у Заводському районному суді Миколаєва знову відбулося обрання голови. На посаду повернувся Сергій Щербина.