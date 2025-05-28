Звільнена з ДСНС після участі в «МастерШеф» миколаївська рятувальниця оскаржує рішення у суді

Колишня співробітниця ГУ ДСНС Миколаївщини подала позов у суд на дії відомства. Фото: «МикВісті»

Миколаївський окружний адміністративний суд розпочав розгляд позову колишньої співробітниці Головного управлінні ДСНС Миколаївської області Олесі Бабій, звільненої через її участь у телешоу «МастерШеф».

Про це повідомляють «МикВісті».

Перше засідання, заплановане на 28 травня, було відкладено через неявку представників ДСНС. Суддя Віталій Брагар переніс слухання, попри те, що адвокат позивачки наполягав на можливості розгляду справи за відсутності відповідача.

У розмові з «МикВісті» після засідання колишня посадовиця розповіла, що мобінг з боку її керівництва розпочався після того, як вони дізнались про її участь у телепроєкті. Хоча й період участі припав на її офіційну відпустку.

— Всі знали, що я їду у Київ. Все було погоджено. У період самого шоу я хворіла, це навіть показали на телебаченні, мене не було у деяких серіях. На жаль, керівництво припустило, що я придбала лікарняний і почали з усіх боків на мене тисн ути. Службове розслідування на мене відкрили, коли я офіційно була на лікарняному, а це порушення. Мене на місці не було, — розповіла Олеся Бабій.

Олеся Бабій та її захисник у Миколаївському окружному адміністративному суді. Фото: «МикВісті»

Після повернення з проєкту, за її словами, тиск з боку керівництва продовжився, включаючи службове розслідування та звинувачення у порушенні дисципліни.

— Хоча у рапорті я писала, що їду у Київ. І загалом у службовому розслідуванні були вказані порушення мною статей, яких навіть не існує. Ми про це вказали в адмінпозові, — додала вона.

Лише після того, як вона надала свої розʼяснення на службове розслідування, Головне управління ДСНС Миколаївської області звернулось до правоохоронних органів із заявою про вступ у зговір із сімейним лікарем, яка виписувала їй довідки, і що вона отримала неправомірну вигоду.

— 7 березня я вийшла на роботу і почала зіштовхуватись з цим тиском. А в мене проблеми серйозні зі здоровʼям, я вирішила пройти ВЛК і отримала довідку, що я обмежено придатна для проходження служби. 29 квітня я написала рапорт про звільнення. Це дуже довго тягнули. 16 травня, коли я вийшла на звичайний робочий день, до мене прийшли співробітники поліції і намагались вручити мені протокол про корупцію, з ними були поняті. Підписувати я нічого не планувала без адвоката, а коли він приїхав, вони не дали можливості підписувати протокол. І одразу після цього мені зателефонували з відділу кадрів і сказали, що звільнять мене, — заявила Олеся Бабій.

Водночас зазначимо, що у відповідь на інформаційне звернення депутатки міськради Тетяни Домбровської про звільнення Олесі Бабій у Головному управлінні ДСНС Миколаївщини відповіли, що її участь в шоу не повʼязана із рішенням про звільнення.

Відповідь керівництва ГУ ДСНС Миколаївщини на звернення депутатки. Документ зі сторінки Тетяни Домбровської у Facebook Відповідь керівництва ГУ ДСНС Миколаївщини на звернення депутатки. Документ зі сторінки Тетяни Домбровської у Facebook

Наступне засідання у справі заплановане на 2 липня.

Нагадаємо, майора служби цивільного захисту Головного управління ДСНС з Миколаєва Олесю Бабій звільнили з посади через її участь в популярному кулінарному шоу «МастерШеф».

Зауважимо, що в управлінні Олеся Бабій пропрацювала 10 років. У березні дівчина потрапила до топ-20 учасників 15 сезону кулінарного шоу «МастерШеф».