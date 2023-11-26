Вчора, 25 листопада, о 09:11 під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади.

Постраждалих немає, повідомили в Миколаївській ОВА.

Також, за повідомленням Повітряних сил, у ніч на 26 листопада окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ) дев’тьма ударними БпЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України було знищено 8 ворожих безпілотників.

Нагадаємо, в селі Степове Миколаївської області підрахували суму збитків, завданих ракетним ударом з боку російських окупантів. Сума склала 2 мільйони 910 тисяч 700 гривень.