Бійці миколаївської 36-ої бригади морської піхоти під час штурму в районі Кринок на Херсонщині 24 листопада взяли в полон військового з російської 810-ої морської піхоти.

Це перший такий полонений з лівого берега Херсонської області у рамках останніх операцій у тому районі, повідомляє Миколаївський Ваньок.

«Незважаючи на обстріли КАБами, артою, танками та іншими засобами, наші бійці не лише утримують та розширюють рубежі на лівому березі Херсонської області, а й беруть полонених», — йдеться у повідомленні.

Скріншот з мапи DeepState

Нагадаємо, що українським військовим внаслідок заздалегідь спланованих заходів вдалося закріпитися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.