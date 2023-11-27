Мер Парижа Анн Ідальго оголосила, що йде з Twitter (X), аргументувавши це тим, що за останні роки ця соцмережа стала «зброєю масового знищення наших демократій».

Про це вона заявила у пості розміщеному у Twitter (X).

Не називаючи його імені, Анн Ідальго вказала на відповідальність власника платформи Ілона Маска за зміни, які він запровадив з того часу, як очолив компанію в жовтні 2022 року.

«Ця платформа і її власник діють навмисно, щоб загострити напруженість і конфлікти», — написала вона, додавши, що соцмережа перетворилася на «величезну світову каналізацію».

За словами мера Парижа, Twitter (X) — чіткий політичний проєкт, який хоче обійтися без демократії та її цінностей на користь потужних приватних інтересів.

«Я відмовляюся підтримати цей доленосний план», — резюмувала Анн Ідальго, ставши першим відомим французьким політиком, який оголосив про те, що йде з платформи.

Нагадаємо, що Євросоюз визнав соціальну мережу X (Twitter) найбільшим джерелом поширення дезінформації. У зв’язку з цим віцепрезидентка Єврокомісії Вера Йоурова закликала соціальну мережу посилити пильність в боротьбі з російською дезінформацією напередодні виборів у США та ЄС.