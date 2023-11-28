В деокупованій Шевченківський громаді в Миколаївській області відновив роботу ще один заклад громадського харчування «Борщ».

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова ОТГ Олег Пилипенко.

Придорожнє кафе було зруйновано під час бойових дій за час окупації населеного пункту.

Голова ОТГ зазначив, заклад відновили власники своїм коштом.

— До повномасштабного вторгнення це придорожнє кафе щоденно зустрічало сотні туристів, приймало корпоративи та масові заходи! Зараз він менший, ніж був. Але головне, що перший крок до відновлення зроблено! Ми віримо, що поступово всі наші заклади придорожнього сервісу відбудуються та будуть радувати всіх подорожуючих асортиментом та якістю обслуговування!, — розповів голова ОТГ.

Власники відновлюють заклад

Нагадаємо, Шевченківська громада була під окупацією РФ протягом 8 місяців. ЗСУ вдалось звільнити її 11 листопада 2022 року.