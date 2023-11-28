Президентка Європарламенту Роберта Метцола під час візиту голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до Брюсселя підтвердила відкриття офісу Європарламенту у Києві.

Про це пише видання «Радіо Свобода».

«Ми підписали оновлений меморандум парламентської підтримки демократії між нашими двома парламентами. Це також практичний спосіб, яким ми як Європарламент можемо допомогти Україні у приєднанні до ЄС. Це партнерство буде посилене нашим рішенням відкрити постійне представництво Європарламенту в Києві», — сказала Роберта Метцола.

Руслан Стефанчук додав, що завдяки меморандуму Верховна Рада буде все більше у своїй функціональності відповідати стандартам ЄС.

«Основне, що ми сьогодні зафіксували, що ми йдемо до одного знаменника. Ми інтегруємось один до одного по функціоналу, по інституційності, по загальних цінностях. Я вважаю, що це дуже важливе рішення», — сказав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікували, тому Європейська комісія рекомендує Європейській Раді розпочати процес перемовин про її вступ до Євросоюзу.