Росіяни на тимчасово окупованих територіях України проводять акцію серед дітей початкових класах «Лист солдату».

В межах неї пропагандисти цинічно змушують українських дітей під диктування вчителя писати листи окупантам, повідомили в Центрі національного спротиву.

«Російська пропаганда спотворює розум й не має меж етичності, відтак росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях для прославлення війни», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що попри тиск, який чинять росіяни, на тимчасово окупованих територіях є велика кількість охочих навчатися українською мовою. Загарбникам не вистачає підручників.