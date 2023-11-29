Російська адміністрація привезла на тимчасово окуповані території України вже понад 100 тисяч мігрантів із Азії.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що Росія таким чином намагається змінити демографічний склад населення на ТОТ у рамках політики заміни корінного населення.

Більшість мігрантів з Азії працює на будівництві, але надалі росіяни планують їх мобілізувати до своєї армії в обмін на громадянство.

«Зауважимо, що такий масовий заїзд мігрантів уже спровокував погіршення кримінальної ситуації та призвів до створення етнічних злочинних угруповань. За допомогою ОЗУ росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, що не належить їм», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окуповані території росіяни завезли групу психологів підконтрольних Федеральній службі безпеки Росії нібито для безоплатної допомоги.