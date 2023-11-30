Росія, ймовірно, почала розгортати в Україні новосформовану 104-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію на окупованій частині Херсонської області.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
У серпні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани відновити цю дивізію, яку у 1998 році було скорочено до бригадного формування. До підпорядкованих підрозділів 104-тої дивізії, ймовірно, входять 337-й полк і 52-га артилерійська бригада.
«З додаванням 104-ї дивізії кількість дивізій у бойовому розпорядженні Повітряно-десантних військ РФ збільшиться до п’яти. Нове формування, імовірно, буде погано навчене і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам «ВДВ», — повідомляє британська розвідка.
За її діяльністю стежитиме російський генерал — полковник Михайло Теплінський, який «відповідає» за Херсон. Його звичайна роль — головний командир ВДВ.
Нагадаємо, що на Херсонському напрямку знищена російська вогнеметна система ТОС-1А «Сонцепьок».
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Росія, ймовірно, почала розгортати в Україні новосформовану 104-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію на окупованій частині Херсонської області.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
У серпні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про плани відновити цю дивізію, яку у 1998 році було скорочено до бригадного формування. До підпорядкованих підрозділів 104-тої дивізії, ймовірно, входять 337-й полк і 52-га артилерійська бригада.
«З додаванням 104-ї дивізії кількість дивізій у бойовому розпорядженні Повітряно-десантних військ РФ збільшиться до п’яти. Нове формування, імовірно, буде погано навчене і навряд чи відповідатиме колишнім елітним стандартам «ВДВ», — повідомляє британська розвідка.
За її діяльністю стежитиме російський генерал — полковник Михайло Теплінський, який «відповідає» за Херсон. Його звичайна роль — головний командир ВДВ.
Нагадаємо, що на Херсонському напрямку знищена російська вогнеметна система ТОС-1А «Сонцепьок».