На повну відбудову Чорноморського національного університету імені Петра Могили витратили 10 мільйонів гривень.

Про це йдеться у статті «Навчання у пошкоджених навчальних закладах Миколаївщини та Дніпропетровщини відновлюється. Як їм це вдалося?» на сайті «Хмарочос».

Ректор університету Леонід Клименко розповів про наявний уже досвід: якщо відновлення не почати якнайшвидше, то результат дії дощів і морозів буде співмірний із тією шкодою, яку спричинило руйнування. Процес відновлення потрібно починати негайно після того, як відбувся обстріл. Тоді витрати будуть значно меншими, а об’єкт, своєю чергою, зданий в експлуатацію раніше.

Фактично левову частку будівлі миколаївському університету довелося відновлювати власними силами. Для цього використовували навіть відходи від тих будівельних матеріалів, які були: цеглу, металеві балки тощо. А на ті роботи, які університет самостійно не міг виконати, укладалися відповідні договори. Наприклад, відновлення стін обійшлося в 1 мільйон 300 тисяч гривень. За словами Леоніда Клименка, це ті кошти, які університет зміг знайти з власних доходів.

Була також і допомога з місцевого та обласного бюджетів: обладміністрація надала університету ОСБ-плити й близько 500 квадратних метрів вікон.

Більшість робіт з відновлення корпусів університету зробили власним коштом. Також до відбудови миколаївського університету долучилися і випускники, які зібрали понад 500 тисяч гривень. Освітяни залучили й грантові кошти від «Erasmus+», які пішли на відновлення матеріальної бази.

Як відомо, дві ракети влучили в університет уперше 17 серпня 2022 року. Одна потрапила в центральний вхід головного корпусу, а друга — у двір, на відстані 20 метрів одна від одної. Але на цьому росіяни не зупинилися та поцілили у будівлю вишу втретє 19 серпня.

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