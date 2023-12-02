NASA намагається відновити роботу космічного телескопа Hubble. Він увійшов у безпечний режим через тривалу проблему з гіроскопом. Водночас сам телескоп у хорошому стані.

Про це повідомили в NASA, пише hromadske.

Телескоп автоматично ввійшов у безпечний режим, коли один із трьох його гіроскопів давав неправильні показання. Гіроскопи вимірюють швидкість повороту телескопа та є частиною системи, яка визначає його напрямок, пояснили в NASA. Тож наразі наукові роботи вирішили призупинити.

Дослідники кажуть, що вперше Hubble перейшов у безпечний режим 19 листопада, проте наступного дня операційна група успішно відновила спостереження. Через нестабільність гіроскопа вже 21 листопада наукові роботи призупинили знову. За два дні, 23 листопада, телескоп укотре перейшов у безпечний режим.

Зараз команда проводить тести, щоб визначити проблему та розробити рішення.

Зазначається, що під час останньої місії з обслуговування телескопа у 2009 році на ньому встановили 6 нових гіроскопів, але до сьогодні робочими залишилися лише три, включно з тим, через який Hubble тимчасово припинив роботу.

«Hubble використовує три гіроскопи, щоб максимізувати ефективність, але може й далі проводити наукові спостереження лише з одним гіроскопом, якщо потрібно», — кажуть науковці.

Нагадаємо, космічний телескоп Європейського космічного агентства (ESA) Gaia виявив 500 тисяч нових зірок та понад 156 тисяч астероїдів. Крім того, він знайшов близько 400 гравітаційних лінз — скупчення космічних тіл, що створюють гравітаційне поле.