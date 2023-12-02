У ніч проти 2 грудня 2023 року противник атакував українські міста 11 ударними БпЛА типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок бойової роботи сил протиповітряної оборони знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ в ніч проти 1 грудня збили 18 із 25 ударних дронів-камікадзе та одну із двох запущених росіянами ракет Х-59.