У ніч проти 2 грудня 2023 року противник атакував українські міста 11 ударними БпЛА типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Внаслідок бойової роботи сил протиповітряної оборони знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.
Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ в ніч проти 1 грудня збили 18 із 25 ударних дронів-камікадзе та одну із двох запущених росіянами ракет Х-59.
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У ніч проти 2 грудня 2023 року противник атакував українські міста 11 ударними БпЛА типу «Shahed» з мису Чауда (Крим) та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору окупованої Запорізької області.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Внаслідок бойової роботи сил протиповітряної оборони знищено 10 ударних БпЛА «Shahed-136/131» у межах Одеської області та одну керовану авіаційну ракету Х-59 на Дніпропетровщині.
Нагадаємо, що Повітряні Сили ЗСУ в ніч проти 1 грудня збили 18 із 25 ударних дронів-камікадзе та одну із двох запущених росіянами ракет Х-59.