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На Одещині планують за ₴80 млн реконструювати каналізацію

Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»Бригада водоканалу на місці пориву труби по вулиці 4 Поздовжня у Миколаєві, серпень 2024 року, фото «НикВести»

В місті Арциз Одеської області планують зробити реконструкцію очисних споруд каналізації. Вартість робіт оцінюють в 79,9 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт – Арцизька міська рада. Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде виконати роботи до 31 серпня 2026 року. За цей час він повинен буде замінити старі трубопроводи, встановити сучасну систему очищення та інше.

Наразі триває процес подачі тендерних пропозицій від майбутніх учасників, аукціон відбудеться 20 числа.

Проблеми з водою в Арцизі спостерігаються вже не менше десяти років. У 2014 році, як писала «Думська», місто ризикувало залишитися без питної води у зв'язку з тим, що з 290 кілометрів мереж водопостачання міста 100 перебували в старому та аварійному стані. Крім того, значна частина обладнання і труб відпрацювала свій термін експлуатації і потребувала негайної заміни.

На той момент у місті замість каналізації використовували зливні ями, а якість питної води, яку вживали мешканці, не відповідала нормам.

Пізніше в мережу неодноразово потрапляли фотографії води сіро-коричневого кольору, яка текла з кранів городян.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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