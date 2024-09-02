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У ЗСУ розповіли, що сухопутні штурми РФ Херсону не загрожують

Херсон, Фото: Суспільне ХерсонХерсон, Фото: Суспільне Херсон

У нинішній ситуації немає жодних підстав вважати, що Херсону загрожують сухопутні штурми армії РФ.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

— Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми. Так, на жаль, Херсон щоденно переживає по кілька обстрілів з російської РСЗВ, але російський наступ йому не загрожує, — зазначив речник.

За його словами, однією із підстав виключити можливість наступу на Херсон — це плацдарми на лівобережжі, які допомагають стримувати росіян.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби, 1 вересня, вчергове обстріляли Херсон та область. Внаслідок атаки дві людини дістали поранення.

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